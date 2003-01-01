Общественная палата выступила против законопроектов о запрете кормления бездомных животных

Общественная палата (ОП) РФ резко раскритиковала законопроекты, предлагающие запретить кормление безнадзорных животных и противодействие их отлову.

В ходе нулевых чтений представители ОП заявили, что инициативы не выдерживают критики как с юридической, так и с моральной точки зрения.

Председатель комиссии ОП по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина назвала предложенные меры неэффективными и опасными. «Если примут этот закон, общество будет учиться жестокости», — подчеркнула она. По мнению Шаройкиной, авторы законопроектов ищут решение проблемы не там, где следует. Вместо запретов на сочувствие граждан она призвала ужесточить ответственность региональных властей за работу с безнадзорными животными.

Шаройкина отметила, что виновниками сложившейся ситуации являются чиновники на местах, которые не выполняют свои обязанности. «За каждую безнадзорную стаю надо снимать [с должности], губернатор должен отвечать», — заявила она. Также глава комиссии предложила депутатам сосредоточиться на проверке регионов с наибольшим числом нападений и совершенствовать программу ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск).

Законопроекты, внесенные в Госдуму в июле, предлагают запретить кормление бездомных животных возле социальных, медицинских и образовательных учреждений. Авторы инициатив считают, что это поможет снизить количество бродячих собак и обезопасить людей. Однако Общественная палата настаивает, что проблема требует системных решений, а не запретительных мер, перекладывающих ответственность с властей на граждан.

