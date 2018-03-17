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Новости. Общество
14:43, 17 Марта 2018

Общественник предложил убрать копию Биг-Бена с центра Петрозаводска из-за "демарша" Англии

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Общественник Эдуард Эгипти предложил властям Петрозаводска убрать установленную на площади Гагарина башню с часами, известная в народе как "Биг Бен".

Как рассказал Эгипти журналистам, он направил в мэрию обращение с требованием перенести с пл.Гагарина "Биг-Бен" из-за "демарша" Великобритании.

По его словам, Великобритания дала пощечину России, которую наша страна не заслужила.

"Мы не имеем морального права больше держать этот "Биг-Бен" на одной из главных площадей Петрозаводска. Его надо убрать и законсервировать. Его надо убрать из центра города", - сказал Эдуард Эгипти.

По данным РИА Новости, отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Напомним, башня с часами, известная в народе как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано. По словам главного архитектора Данной компании-собственника больше не существует.

Решение суда до сих пор судебные приставы исполнить не могут.

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Комментарии

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Плейшнер
2018-03-17 16:08:04
С головой то всё в порядке у этого воинствующего общественника ?
Витя
2018-03-17 16:05:25
Сколько ж ещё дураков, мечтающих что-то сломать, с кем-то поругаться,к сожалению.. много...
Александр Антонов
2018-03-17 16:00:09
А что это за общественник? Почему он что-то предлагает? А мне часы нравятся. Помню какая там была помойка.
кир
2018-03-17 16:12:26
Александр Антонов, он здесь у нас предлагает, а на своей исторической родине - нет. Мне тоже часики нравятся. Но "безумным нашим братьям", коих мало и мнят из себя элиту - нет.
однозначно
2018-03-17 15:31:22
Работать некому - все Эдуарды
кир
2018-03-17 15:04:10
Этот "деятель" просто издевается над нами. Ранее предложил побрататься с родиной Трампа. Пусть сначала сдаст экзамен по истории Петрозаводска.
Гость
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