Силовиков Карелии обвинили в срыве морского похода детей по Ладоге после возбуждения уголовного дела

Представители общественной организации из Сургута опубликовали свою версию ситуации с лодочным походом на Валаам, где 20 югорских школьников оказались запертыми из-за шторма.

Координатор НТО «Сургутский Открытый Союз Боевых искусств» Александр Горшелев опубликовал открытое письмо в соцсетях с просьбой поддержать руководителя региональной общественной организации «Союз Морских Пехотинцев» ХМАО-Югра Руслана Вышкурцева. Он считает, что организатор шлюпочного похода детей по Ладожскому озеру оказался под ложным обвинением.

«Суть события сводится к тому, что РОО „Союз Морских Пехотинцев ХМАО-Югра“ осуществлял 13-й „Дальний Шлюпочный поход“ при поддержке „Президентского гранта“. Команда дошла с на шлюпках (под парусами и на вёслах) до острова Валаам. После швартовки и установки палаток стали меняться погодные условия, возникли плохие метеорологические условия. Примерно к 19.00, спустя три часа после остановки на ночлег», — пишет Александр Горшелев на своей станице в соцсети.

По мнению общественника, в СМИ была опубликована недостоверная информация о походе и его руководителе. Она вызвала панику среди родителей и жителей Югры.

«Как сообщили сами дети своим родителям: шлюпочная эскадра вышла к острову Валаам в соответствии с общим планом экспедиции в 15.00. Время в пути составляла 1 — 1,5 часа. Успешно отшвартовавшись на острове и поужинав, выставили дневальных, разбили палаточный лагерь. К 19.00 начался дождь и поднялся ветер. Руководитель группы Вышкурцев, опасаясь, что неблагоприятные погодные условия затянутся, обратился в МЧС Карелии за оказанием помощи по телефону с просьбой: привезти воды и если есть возможность питания, так как провиант был рассчитан на 24 часа. МЧС Карелии отказало в доставке и перестало выходить на связь, сославшись на отсутствие бензина и сломанную лодку сопровождения. Утром к месту стоянки шлюпочного похода прибыло большое количество силовиков (МЧС, администрация, полиция), потребовали прекращения похода, и отправили всех участников в общежитие. Сорвав тем самым и „Морскую подготовку курсантов“ и поддержку „Президентского гранта“», — считает координатор НТО «Сургутский Открытый Союз Боевых искусств».

Общественник заявляет, что ни о каких прокурорских запретах и предупреждениях МЧС о неблагоприятных погодных условиях перед выходом команды в Ладогу не сообщалось. Лодки сопровождения от МЧС Карелии морским курсантам не предоставили, отметил Александр Горшелев.

«Шлюпочный поход вышел к острову Валаам совершенно открыто при хороших погодных условиях и успешно достиг стоянки», — настаивает общественник.

Напомним, с 18 по 19 июля группа туристов из Ханты — Мансийского автономного округа — Югры в составе 4 взрослых и 20 детей отправилась в туристический поход на остров Валаам. По сообщению прокуратуры Карелии, руководители группы, представители региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» ХМАО — Югра, в нарушение требований законодательства проигнорировали запрет о выходе на воду со стороны надзорных органов и допустили водный поход в акваторию Ладожского озера, чем подвергли жизнь детей смертельной опасности.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Данное уголовное дело по поручению главы СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Участников водного похода, застрявших из-за шторма на Валааме, вернули в Сортавалу.