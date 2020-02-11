Общественники Карелии обратились в Генпрокуратуру РФ из-за индексации "ветеранских" выплат в 21 рубль

Группа гражданских активистов подготовила обращение к новому генпрокурору России Игорю Краснову.

Напомним, комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии 11 февраля обсудил проект республиканского закона об индексации ежемесячных выплат ветеранам труда и другим льготным категориям граждан, вызвавший ожесточенную полемику в социальных сетях. Напомню, глава республики Артур Парфенчиков и депутаты от "Единой России" Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец и Леонид Лиминчук, которые выступили с этой законодательной инициативой, предложили увеличить ветеранские выплаты в 2020 году на 21 рубль.

Депутат карельского парламента от КПРФ Евгений Ульянов предложил коллегам по депутатскому корпусу снять скандальный законопроект с рассмотрения и создать рабочую группу по его доработке с участием гражданских активистов, которые обращались с иском в Конституционный суд Карелии. Однако члены парламентского комитета из фракции "Единой России" не только не прислушались к доводам коммуниста, но и проголосовали за то, чтобы закон об индексациях ветеранских выплат был принят сразу во всех чтениях.

По инфомарции паблика "Отражение. Карелия", группа гражданских активистов подготовила обращение к новому генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.



Полный текст документа:

"Просим провести проверку выполнения 53 статьи Конституции РФ на предмет оценки бездействия руководства Республики Карелия, которое в течение 11 лет не принимало мер по выполнению Закона Республики Карелия 827 - ЗРК от 17.12.2004 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия", где в статье 4 предусмотрена индексация ЕДВ ветеранам труда и ветеранам труда Карелии. В 2008 году в последний раз была установлена денежная выплата в размере 700 рублей и ее индексация до 2020 года не проводилась.

По решению Конституционного суда Республики Карелия от 12.11.2019 года Правительство РК должно было разработать порядок и механизм выполнения статьи 4 Закона Республики Карелия 827 - ЗРК от 17.12.2004 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия". Только 31.01.2020 Правительство РК внесло поправку в ЗС РК об индексации ЕДВ в размере ежегодной инфляции по РФ, начиная с 2020 года. В 2020 году по оценке Росстата инфляция составит 3 процента или 21 рубль, именно на эту сумму увеличится ЕДВ. Эта сумма издевательская.

Таким образом, Правительство Республики Карелия сделало "подарок" к 75-летию Победы ветеранам труда, многие из которых являются детьми войны. В 2020 отмечается 100-летие Республики Карелия, которую ветераны труда строили, работая в различных отраслях экономики и социальной сферы.



Просим дать правовую оценку невыполнению 53 статьи Конституции РФ, которая говорит о бездействия власти, найти виновных и обязать возместить ущерб каждому ветерану за 11 лет невыполнения закона и Конституции РФ. А также требуем возмещения денежных средств за 11 лет, в течение которых должны быть проиндексированы, но не индексировались ЕДВ с 2004 года".