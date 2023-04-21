Общественники Карелии помогают военным выучиться на операторов БПЛА

В зоне спецоперации бойцов учат эффективной работе с различными беспилотными летательными аппаратами.

В июне карельский комитет семей воинов Отечества и благотворительный фонд «Живой город», совместно с Мурманской областью запустили новый проект: прямо в зоне спецоперации бойцов учат эффективной работе с различными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).



Как родилась идея и в каком направлении ее планируют развивать, рассказала председатель карельского отделения комитета Алена Олихейко.



«Если у нас есть коптер и есть оператор, который грамотно умеет им пользоваться, то именно это техническое устройство идет в разведку. И когда сбивают дрон, то мы теряем всего лишь кусок железа. А если в подразделении нет обученных операторов, которые могут качественно выполнить задачи и сохранить устройство, то в разведку идут живые люди. Дальше, к сожалению, бывают потери, которых можно было бы избежать», - заявила Олихейко.



Полное интервью читайте в нашем материале.