Общественники Карелии рассказали, как сделать достопримечательности региона доступными для людей с инвалидностью

Общественники обсудили вопросы доступности туробъектов и услуг для людей с инвалидностью в Карелии.

В Петрозаводске на базе Карельского ресурсного центра развития социальных технологий состоялся круглый стол, на котором участники обсудили вопросы доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью.

Гостями мероприятия стали участники проекта «Социально-патриотический марафон инвалидов-колясочников «Наследие Петра Великого». Проект объединяет людей с инвалидностью из разных регионов России, а также Беларуси.

На встрече были представлены различные проекты и инициативы, направленные на создание доступности туристических объектов и услуг. Карельские общественники также представили свой успешный опыт.

Карельский музыкант и режиссер Владимир Рудак показал видеоролики, созданные в рамках проекта «Доступная Карелия». Они демонстрируют туристическую инфраструктуру для людей, передвигающихся на колясках.

Олег Черепанов, учредитель центра социально-трудовой реабилитации «Гармония», рассказал о работе с людьми, имеющими нарушения зрения. Он также озвучил планы по созданию тифлоаудиостудии, записи аудиогидов и другого контента для незрячих участников экскурсий.

Основатель организации «Твой мир» Андрей Иванов представил центр виртуальной реальности, доступный для людей с инвалидностью, и рассказал о мероприятиях на базе психоневрологических интернатов Карелии.

Участники круглого стола также узнали о добровольной экспертизе объектов и услуг, которую провела общественная организация «Петросино», и о проектах, которые помогают сделать достопримечательности региона доступными для людей с инвалидностью.