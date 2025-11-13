Общественники опровергли слова главы Карелии, что реставрация панно в Питкяранте стоит 100 млн рублей

Общественники, спасающие мозаику в Питкяранте, назвали стоимость восстановительных работ. И сумма значительно меньше той, что назвал на заседании Заксобрания глава Карелии.

Идея о сохранении мозаики появилась весной этого года у двух жительниц Приладожья — фотографа Натальи Кузьминой и архитектора-реставратора Натальи Анищенко. Накануне на заседании Заксобрания впервые о ней высказался глава Карелии. Он заявил, что панно «Калевала» нужно восстанавливать. Правда с оговоркой, что стоит это недешево — 100 миллионов рублей.

— Проблему знаю, обсуждали ее с горожанами. Реконструкция дорогостоящая — порядка 100 миллионов рублей. Но это символ города, его визитная карточка. Поэтому сейчас ищем варианты, как привлечь средства, в том числе, бизнеса. Реставраторы подтвердили, что уникальную мозаику из смальты, сделанную полвека назад, можно восстановить, — сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики считает, что это должен быть совместный проект бизнеса, общества и власти.

Две Натальи, которые уже больше полугода реализуют идею, прокомментировали «Столице на Онего» заявление губернатора. Они поблагодарили Артура Парфенчикова за поддержку.

— Здорово, что Артур Парфенчиков знает о нас, о нашем проекте, значит, мы заметные, значит, хотя бы на региональном уровне, про нас знают и помнят, это очень хорошо, потому что первый раз мы мелькнули в апреле–мае, потом про нас могли позабыть, но нет, не забыли, все хорошо. Значит есть возможность, что, в конце концов с регионального либо федерального бюджета, будут какие-то средства выделены, — сообщила Наталья Кузьмина.

Однако, по данным девушек, сумма значительно меньше. С весны они провели огромную работу, большое количество встреч с экспертами и рестовраторами. Им было предложено несколько смет. Самая большая названная сумма — 18 миллионов рублей. Это не 100 миллионов, говорят активистки. Они пытались получить деньги на реставрацию от Минкульта России, но получили отказ. В итоге решили действовать самостоятельно. Составили план работ и поделили все на этапы.

этап 1 — Фотограмметрия;

этап 2 — Обследование части здания дома культуры, а именно блока со спортивным залом;

этап 3 — Демонтаж мозаичного панно;

этап 4 — Изготовление «картонов» — эскизов панно в натуральную величину;

этап 5 — закупка недостоющей художественной смальты и других расходных материалов;

этап 5 — Реконструкция или воссоздание мозаичного панно с использованием сохраненных элементов — набор мозаики на сетку в мастерской;

этап 6 — монтаж мозаичного панно.

Первые два этапа уже выполнены. В сборе денег на их реализацию помог благотворительный фонд «Внимание». Сейчас активистки готовят заявку на грант, собирают письма в поддержку проекта. Также сбор денег идет в паблике в ВК. Люди откликаются. Не только из Карелии. О мозаике, к примеру узнали сотрудники старейшего художественного вуза — Академии им. А. Л. Штиглица. Они готовы помогать в реставрации руками. Сейчас же они провели обследование мозаики и подтвердили, что ее можно восстановить.

Добавим, что панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и другие. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.