Общественники планируют организовать в Карелии курсы обучения бойцов для участия в СВО

Пока же в зоне спецоперации бойцов учат эффективной работе с различными беспилотными летательными аппаратами.

В июне комитет семей воинов Отечества республики и благотворительный фонд «Живой город», совместно с Мурманской областью запустили новый проект: прямо в зоне спецоперации бойцов учат эффективной работе с различными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).



Как родилась идея и в каком направлении ее планируют развивать, рассказала председатель карельского отделения Комитета Алена Олихейко.



- Это сейчас ключевое направление боевых действий, к сожалению, именно дронами-камикадзе атакуют и наши объекты, и приграничные территории, той же Белгородской и Курской областей. Обучение даёт не только навыки управления дронами, но и понимание, что делать в случае обнаружения оборудования противника.



- В Карелии не планируете курсы проводить?



- Есть у нас планы организовать курсы общеармейской подготовки. Это уже будет, скорее всего, для тех, кто готовится заключить контракт здесь. Мы уже первично проговорили план действий с правительством Карелии, с боевым братством, обсудили выделение полигонов в республике и привлечение инструкторов из числа ветеранов боевых действий. Дальше, когда СВО закончится, будет работа с молодыми людьми, которые выбирают себе профессию военнослужащего.



- Сейчас мы с Оксаной Шаманской , председателем фонда «Живой город», очень плотно работаем с теми, кто уже поддержал и потенциально готов поддержать проект. Именно за счет сбора средств от бизнесменов, за счет пожертвований мы можем закупать и оборудование для обучения, и сами беспилотники, которые передаем в подразделения. Нужны средства и для организации проживания, для всего процесса учебы.



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