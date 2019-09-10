Общественники поддержали отказ от строительства второго мусорного полигона в Карелии

Власти республики решили заменить устаревшие свалки одним современным экотехнопарком, который позволит извлекать выгоду из большей части попадающих на него отходов, сообщили в правительстве Карелии.

Новая редакция территориальной схемы обращения с отходами, обсуждение которой продолжится в Карелии до 15 сентября, предполагает строительство одного мусорного полигона на всю республику. Отказ от строительства второго полигона, который изначально планировали расположить в Сегежском районе, поддержали карельские экологи и общественники.

"Я с изменениями полностью согласна. То, что убрали из схемы один полигон, – это хорошо. Много их в Карелии не нужно, чтобы не засорять экологию", – заявила, в частности, организатор экологического проекта "Сбормобиль" Наталья Гайкова.

"Меня, безусловно, радует, что специалисты отказались от размещения полигона в Сегежском районе – там, где и без того дышится нелегко", – согласилась экоблогер Маргарита Бекирова.

По мнению эксперта Российской академии наук Дмитрия Рыбакова, Карелия должна переходить к более активной переработке мусора и сводить к минимуму объем отходов, подлежащих захоронению. При этом в республике нужно как можно скорее ликвидировать и рекультивировать существующие свалки, наносящие окружающей среде ощутимый вред.



© "Республика" / Любовь Козлова

"Чем меньше полигонов, тем лучше. Лучше бы их совсем не было, – отметил ученый. – Свалка в Орзеге, которая существует сегодня, периодически загорается, и вся Кукковка оказывается в дыму. Это большая проблема, ее надо решать. Но технологии, по которым будет строиться новый полигон, должны быть показаны общественности и экспертам. Место, где будут современные процессы обращения с отходами, безусловно, нужно".

Экотехнопарк, который власти республики планируют построить рядом со станцией Орзега в Прионежском районе, включит в себя экологически безопасный полигон, сортировочные станции и производства, способные перерабатывать органические и неорганические отходы. На первых этапах его работы на захоронение будут уходить лишь 40% отходов (сегодня – более 90%), со временем этот показатель должен сократиться до десяти и менее процентов, заявил министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин.

Разместить экотехнопарк в районе Орзеги решено потому, что в этой местности уже действует крупнейшая в Карелии свалка, куда свозится мусор в том числе из Петрозаводска (производит около половины отходов республики). В целом на южные районы Карелии приходится порядка 75% мусора всей республики. Нынешнюю свалку власти намерены рекультивировать, а построенный вместо нее полигон будет отвечать самым строгим экологическим требованиям, исключающим проникновение вредных веществ в почву и воду.

Собранный в населенных пунктах республики мусор будет попадать в экотехнопарк через мусороперегрузочные станции, которые планируют построить на месте действующих в районах свалок. На них отходы будут проходить первичную переработку и прессоваться, а затем большими мусоровозами доставляться на юг республики. По словам замдиректора ООО "Автоспецтранс" Михаила Романенко, такая схема позволит оптимизировать логистику и не потребует повышать тариф на вывоз мусора для населения.

Предложения по проекту терсхемы обращения с отходами до 15 сентября принимаются по адресу ecopetr@karelia.ru. В окончательной редакции документ планируют утвердить до конца месяца.