Общественники собирают средства на противоаварийные работы в часовне XVIII века в Карелии

Приступить к консервации памятника деревянной архитектуры планируется летом нынешнего года.

Общественный проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» начал сбор средств на закупку материалов и подготовку противоаварийных и консервационных работ в часовне Троицы Троицы Живоначальной и Дмитрия Солунского, которая находится в деревне Селецкое Медвежьегорского района Карелии. Экспедиция проекта обследовала памятник деревянной архитектуры XVIII столетия в январе и пришла к выводу о необходимости срочного проведения таких работ.

Приступить к ним планируется летом нынешнего года. «Чтобы успеть закупить строительные материалы и оплатить архитектурный проект мы открываем сбор средств для часовни. Важна любая сумма. Внести свой вклад может каждый», - говорится на сайте «Общего дела».

За 15 лет существования этого общественного проекта им было организовано 400 экспедиций, в которых приняли участие более 6 тысяч волонтеров. «Общее дело» обследовало 360 храмов и часовен, а в 163 из них были проведены противоаварийные и консервационные работы.