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Общественники собирают средства на противоаварийные работы в часовне XVIII века в Карелии

Новости. Общество
12:27, 09 Февраля 2022
фото: https://obsheedelo.ru/

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Приступить к консервации памятника деревянной архитектуры планируется летом нынешнего года.

Общественный проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» начал сбор средств на закупку материалов и подготовку противоаварийных и консервационных работ в часовне Троицы Троицы Живоначальной и Дмитрия Солунского, которая находится в деревне Селецкое Медвежьегорского района Карелии. Экспедиция проекта обследовала памятник деревянной архитектуры XVIII столетия в январе и пришла к выводу о необходимости срочного проведения таких работ.

Приступить к ним планируется летом нынешнего года. «Чтобы успеть закупить строительные материалы и оплатить архитектурный проект мы открываем сбор средств для часовни. Важна любая сумма. Внести свой вклад может каждый», - говорится на сайте «Общего дела».

За 15 лет существования этого общественного проекта им было организовано 400 экспедиций, в которых приняли участие более 6 тысяч волонтеров. «Общее дело» обследовало 360 храмов и часовен, а в 163 из них были проведены противоаварийные и консервационные работы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ребзя
2022-02-09 12:59:47
Надо срочно написать питицию и отправить
Экcперд
2022-02-09 12:32:18
Слабунова уже выразила озабоченность ?
Гость
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