Общественники убрали мусор возле водопада Тухка-падун на севере Карелии

Природную достопримечательность привели в порядок в Лоухском районе.
Представители общественной организации «Виенан Вирта» провели субботники и убрали накопившейся в реке мусор.
— Водопад Тухка-падун преобразился. Общими усилиями было расчищено несколько перекатов.Сейчас жители поселка Пяозерский и гости республики могут полюбоваться красивым местом, - написали в паблике «ОПС по Лоухскому району» в ВК.
Водопад Тухка-падун находится в верхнем течении реки Карпийоки (бассейн реки Ковды) в Лоухском районе.
Добавим, что в 2016 году реализовывался проект «Тухкападун — визитная карточка поселка Пяозерский», который был финансово поддержан Фондом охраны дикой природы. В рамках проекта были построены туалет и мусорный контейнер, беседка с видом на водопад, оборудовано место для костра со скамейками и дровяником, проложена пешая тропа до первого висячего моста. Проект выполнялся также от имени общественной организации «Виенан Вирта».