Общественница нашла вежливых и доброжелательных участковых на севере Карелии

Представитель Общественного совета при беломорском отделе МВД проверила, как работают отдел ГИБДД и участковые уполномоченных полиции.

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного совета Светлана Белоцкая ознакомилась с работой отдела ГИБДД и участковых уполномоченных полиции, сообщили в МВД Карелии.

При посещении Отделения Светлана Николаевна проверила качество предоставляемых государственных услуг, достоверность информации, размещённой в местах приема граждан, доступность подразделений, в том числе для маломобильных граждан, режим работы.

При этом Светлана Белоцкая отметила оперативность, вежливость и доброжелательное отношение сотрудников ОМВД России по Беломорскому району при обращении к ним граждан.