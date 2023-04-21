Общественную награду за любовь и верность семье вручили супружеской паре на севере Карелии

Первая медаль «За любовь и верность» была вручена в Калевальском районе, сообщили в ЗАГСе Карелии.

Как рассказали специалисты, в минувшую субботу, 24 июня, поселок Луусалми праздновал свой день рождения.



Начальник отдела ЗАГС Калевальского района Галина Федаскова поздравила жителей поселка с праздником и в торжественной обстановке вручила супругам Ширма Виктору Александровичу и Ирине Евгеньевне медаль «За любовь и верность».



Односельчане хорошо знают и уважают семью Ширма. Осенью супруги отметят 44-ю годовщину со дня свадьбы.



Виктор Александрович более 30 лет работал вальщиком леса в Луусалмском лесопункте. Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, с удовольствием проводит время на приусадебном участке.



Ирина Евгеньевна после окончания Петрозаводского педагогического училища, получив специальность «Воспитатель детского сада», по распределению приехала в Луусалми. Женщина до сих пор трудится в дошкольном учреждении, а ее педагогический стаж — 47 лет.



Супруги воспитали дочь и сына, а сейчас души не чают во внуках, которых у них пока трое, уточнили в ведомстве.