Общественные контролеры возвращаются на дороги Петрозаводска

Петрозаводский городской совет рассмотрит вопрос о привлечении общественников к контролю за дорогами карельской столицы.

Вопрос о создании рабочей группы по общественному контролю за ремонтом дорог Петрозаводского городского округа поставлен в повестку очередной сессии горсовета.

На данный момент на сайте Петросовета размещен соответствующий проект решения.

Кто войдет в группу общественных контролеров, читатйте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".