Общественные наблюдатели проследят за выборами в Карелии

Известный российский правозащитник Александр Брод обсудил с карельскими организаторами выборов и экспертами роль институтов гражданского общества в обеспечении законности избирательных процессов.

Председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод приехал в Карелию, чтобы обсудить с представителями ЦИК Карелии и общественных организаций взаимодействие в ходе масштабной избирательной кампании, стартовавшей в регионе. 9, 10 и 11 сентября в Карелии состоится голосование на выборах Главы Республики Карелия. «Уже можно говорить о том, что конкуренция на выборах главы региона будет высока. Своих представителей выдвинули 10 политических партий», — отметил правозащитник.

С Председателем ЦИК Карелии Алексеем Бахилиным Александр Брод обсудил опыт общественного наблюдения за выборами в Республике Карелия и перспективы взаимодействия с общественными институтами.

В расширенной встрече, которая прошла в Петрозаводске, приняли участие члены Общественной палаты республики, известные юристы, эксперты.

Участников встречи поприветствовал заместитель главы Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков.

«Здесь, в этом зале собрались люди, к мнению которых прислушиваются, которым доверяют жители нашей республики. Люди разных профессий, со своим взглядом на происходящее, которых при этом объединяет главное — активная гражданская позиция и взвешенная, независимая, объективная оценка общественных и политических процессов в регионе», — отметил Игорь Корсаков. В сентябре республику ожидают масштабные выборы. Прежде всего это выборы главы Карелии. Кроме того, предстоит заместить около 400 мандатов и должностей в органах представительной власти муниципальных образований. Главная задача — обеспечить полную прозрачность, легитимность избирательной кампании и свободное волеизъявление граждан.

Александр Брод отметил: «Мы будем поддерживать тесную рабочую связь с республикой. Надеемся получать экспертные комментарии по всем стадиям избирательного процесса. Это особенность нашей работы: мы не ограничиваемся только днем голосования и подведением итогов. Легитимность и доверие к выборам складывается из соблюдения законности всех процедур», — подчеркнул правозащитник.

Также Александр Брод обратил особое внимание на важность применения современных технологий. Это в том числе КОИБы (комплексы автоматической обработки бюллетеней). Как уже сообщалось, на грядущих выборах Карелия сможет использовать более сотни КОИБ-2017, модели, которая приходит на смену предыдущей, КОИБ-2010. Также правозащитник высоко оценил значимость видеонаблюдения на участках.

«Мы много общаемся с зарубежными экспертами, которые приезжали на выборы Государственной думы в прошлом году, изучали опыт, нашу избирательную систему. И особенно отметили практику видеонаблюдения: такого во многих странах нет», — пояснил Александр Брод.

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин с этим согласился.

«Все избирательные комиссии работают открыто и гласно, этот принцип заложен в законодательстве, и мы его неукоснительно соблюдаем. Но, безусловно, видеонаблюдение — это мощное средства профилактики нарушений, дисциплинирующее всех участников избирательного процесса. Мы готовы, как и в прошлом году, предоставить Центру общественного наблюдениями за выборами доступ и к онлайн-трансляции с избирательных участков, и к записям видеофиксации тех УИК, где онлайн-трансляцию организовать по объективным техническим причинам невозможно», — сказал Алексей Бахилин.

Обсудили на встрече также обучение общественных наблюдателей. Как подчеркнул Александр Брод, они должны досконально знать избирательное законодательство, права и обязанности всех участников избирательного процесса. Ассоциация «НОМ», а также Центральная избирательная комиссия Карелии, окажут всю необходимую помощь, чтобы организовать такое обучение для желающих участвовать в независимом мониторинге избирательной кампании.

Источник: сетевое издание ИА «Республика»