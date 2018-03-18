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Новости. Общество
09:47, 18 Марта 2018

Общественный штаб призывает жителей Карелии сообщать о выявленных нарушениях на выборах Карелии

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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Карелии продолжает мониторить ход выборов президента России.

На данный момент зафиксированы нарушения с надомным голосованием, когда члены участковых комиссий намерены выехать до обеда по адресам избирателей, которые не могут прийти на участки, к которым приписаны. При этом в ЦИК заявляют, что закон не регламентирует время выезда.

Общественный штаб по наблюдению призывает жителей Карелии сообщать обо всех нарушениях, свидетелями которых они могут стать на избирательных участках.

О нарушениях можно сообщать по телефонам: 89052991775, 89004591966 (Олег), 89114010609 (Глеб), 89535323259 (Мария).

Общественный штаб по наблюдению – проект независимого общественного наблюдения за выборами президента России. Главной задачей проекта является независимое наблюдение за выборами, чтобы впоследствии сделать выводы, как на самом деле прошло голосование на избирательных участках в районах Карелии и Петрозаводске.

График работы штаба можно посомтреть здесь.

Напомним, в воскресенье в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.

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