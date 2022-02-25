Общественный штаб в Карелии подготовит обращение в поддержку Президента России и действий по защите жителей ДНР и ЛНР

Предложение подготовить открытое письмо в адрес главы государства Владимира Путина поддержали участники первого заседания Общественного штаба помощи жителям Донбасса.

«Сегодня общество объединяется вокруг нашего Президента и нашей армии ради того, чтобы помочь защитить наших соотечественников, положить конец восьмилетней войне на Донбассе и предотвратить самое страшное — ядерную войну, не допустить, чтобы Украину нашпиговали ядерным оружием, чтобы оно попало в руки радикальных националистов. Предлагаю во всеуслышание сказать слова поддержки главе нашего государства, Вооруженным силам нашей страны, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.

Сказать: „Мы рядом, мы верим в наших мужественных защитников, знаем, что правда — на нашей стороне“. Сейчас против нашей страны идет жесточайшая информационная война, западные спецслужбы задействовали весь арсенал, от распространения фейков, постановочных видео до кибератак, в том числе на крупнейшие российские С. И. Мы должны этому противостоять, выразить свою гражданскую позицию. Наша сила — в сплоченности, благодаря которой наша страна всегда побеждала. Победим и сейчас! Россия войну не начинает, Россия войну заканчивает», — сказала возглавившая Общественный штаб депутат Госдумы Валентина Пивненко.

По решению членов Общественного штаба подготовленное обращение будет направлено также министру обороны России Сергею Шойгу и министру иностранных дел России Сергею Лаврову.