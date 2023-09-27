Общество дружбы «Финляндия-Россия» выставило на торги картины русских художников

Общественная организация распродает свою художественную коллекцию, в которую включены работы Мюда Мечева из Карелии, из-за проблем с финансами.

Собранная за 70 лет обществом дружбы «Финляндия-Россия» коллекция уйдет с молотка. Организация вынуждена распродать картины, которые, в основном, были написаны российскими и финскими художниками, из-за финансовых проблем. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на Yle.

Среди работ, представленных в коллекции, есть и произведения художников из Карелии, включая заслуженного деятеля искусств Карельской АССР Мюда Мечева.

Какие планы у общества насчет работ известного иллюстратора «Калевалы» и за сколько продают картины, читайте в «МК в Карелии».