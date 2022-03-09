Общество грузинской культуры в Карелии присоединилось к поддержке жителей Донбасса

Сегодня члены общественной организации передали собранную ими гуманитарную помощь волонтерам ОНФ.

К помощи жителям ДНР и ЛНР присоединяется все больше людей в нашей республике. Члены карельского «Общества грузинской культуры» собрали гуманитарный груз для Донбасса и принесли его в пункт сбора, развернутый на базе регионального штаба Общероссийского народного фронта.

Общественники принесли продукты длительного хранения, в том числе мясные и овощные консервы, макароны, крупы, сгущенное молоко, чай и кофе, а также шампуни, мыло, санитарно-гигиенические принадлежности.

«Мы ориентировались на информацию, которую Общероссийский народный фронт разместил в соцсетях, о том, что сейчас прежде всего необходимо людям. Закупили и привезли сюда, в пункт сбора», — рассказала председатель Общества грузинской культуры, член Общественного штаба помощи жителям Донбасса Елена Чичуа.

Кроме того, члены общества позаботились и о братьях наших меньших: привезли корма для животных, наполнители для лотков.

«Мы знаем, что многие люди на Донбассе в этой тяжелой ситуации не бросили своих домашних питомцев, и такая помощь тоже очень нужна», — добавили общественники.

По словам Елены Чичуа, члены Общества грузинской культуры, которое объединяет около 500 человек в Карелии, очень активно откликнулись на инициативу помочь жителям ДНР и ЛНР.

«Как может быть иначе? Мы — граждане России, мы вместе с нашей страной, мы хотим помочь людям, которым сейчас тяжело. Обязательно соберем и следующие партии гуманитарной помощи, также многие решили поучаствовать финансово, перечислить средства на открытый расчетный счет для поддержки жителей Донбасса. У нашего общества есть девиз — „Наша сила в единстве“. И мы стараемся жить согласно этому девизу», — добавила Елена Чичуа.

Напомним, что в Петрозаводске пункт сбора гуманитарной помощи на базе регионального штаба ОНФ находится по адресу: улица Дзержинского, 3, кабинет № 67. Работает в будние дни с 9.00 до 18.00, телефон 8 (8142) 59-57-84.

Еще один пункт открыт на базе регионального отделения «Единой России», расположен по адресу: ул. Энгельса, 4. Открыт в будние дни с 9.00 до 17.30, телефон: 8 (8142) 76-74-54.

Также пункты сбора гуманитарной помощи работают в районах Карелии.