Общежитие загорелось в райцентре Карелии (ФОТО)

Пожар произошел рано утром в общежитии в Олонце.

По сообщению олонецкого отряда спасателей, 2 ноября в 04 часа 08 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на улице Полевая произошел пожар: горело общежитие.

Для ликвидации пожара привлекались 11 пожарных.

«Погибших - нет, травмированных - нет. Проводилось спасение и эвакуация людей», - соощается в паблике отряда.

Причины, ущерб возгорания устанавливаются.