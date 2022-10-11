Общежитие загорелось в райцентре Карелии (ФОТО)

Пожар произошел рано утром в общежитии в Олонце.
По сообщению олонецкого отряда спасателей, 2 ноября в 04 часа 08 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на улице Полевая произошел пожар: горело общежитие.
Для ликвидации пожара привлекались 11 пожарных.
«Погибших - нет, травмированных - нет. Проводилось спасение и эвакуация людей», - соощается в паблике отряда.
Причины, ущерб возгорания устанавливаются.
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