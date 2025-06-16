«Обследование под обстрелами»: жительница Карелии повезла сына на лечение в Израиль и попала под ракетные удары

Пациенты больницы в Израиле вынуждены прятаться в бомбоубежищах.

Миша Клементьев, больной лейкозом мальчик из Костомукши, сейчас находится с мамой Ольгой на лечении в Израиле. К сожалению, между этой страной и Ираном разгорелся военный конфликт.

Как сообщает сайт «64 параллель», из-за военных действий семье вместе с другими пациентами периодически приходится прятаться в бомбоубежищах.

— Постоянно в напряжении. В бомбоубежище бегаем за ночь раза три, еще утром и днем. Обстрелы начинаются с наступлением темноты, в основном. Поэтому, как начинает темнеть, больше ни о чем думать не можешь, — рассказала изданию «64 параллель» Ольга Клеменьтева.

Она отметила, что о ракетных угрозах люди там узнают в местных приложениях. Первое оповещение о них приходит за 10-20 минут до предполагаемого взлета ракет. Второе — за 5-10 минут до ракетного удара. Потом начинается сирена. В это время нужно уже сидеть в бомбоубежище, так как уже идет перехват, а осколки ракет очень опасны. На перехват уходит максимум 1,5 минуты.

— Но это в теории. А по факту однажды сразу же после первого оповещения завыла сирена, а мы еще были в домиках. Когда мы уже подбегали к бомбоубежищу, над нами раздался грохот, похожий на гром. А однажды в пять утра не было ни оповещений, ни сирены. Мы проснулись от звуков, как будто идет сильная гроза. Это уже был перехват. Это очень опасно, — добавила Ольга Клементьева.

Она отметила, что из-за напряженной обстановки удалось пройти только часть обследований: ПЭТ КТ и пункцию. В каком режиме больница будет работать, пока никто не знает. Не понятна и ситуация с перелетами.

— Сейчас читаем и слышим информацию, что должны открыть небо. Мы на это надеемся. У нас рейс Тель-Авив — Москва. Ожидается, что обстановка в ближайшие дни должна стабилизироваться, — сказала женщина.