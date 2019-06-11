Обслуживавшая дороги Карелии фирма "Ремстройкомплект" оштрафована на полмиллиона рублей

Фирма "Ремстройкомплект", директор которой находится под арестом и подозревается в коррупции, получила крупный административный штраф.

Юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Соответствующее решение в отношении ООО "Ремстройкомплект" вынесено 10 июня мировым судьей. Ранее дело было возбуждено прокуратурой Беломорского района.

"Ремстройкомлект" получил штраф в размере 500 тыс. рублей за "незаконную передачу от имени юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия, связанного с занимаемым им служебным положением".

"Юридическое лицо подвергнуто административному наказанию за то, что в период 2016 года его представитель, действуя в интересах ООО "Ремстройкомлект", передало должностному лицу Казенного учреждения Республики Карелия "Управтодор Республики Карелия" взятку в виде денег в общей сумме 110 тыс. рублей за совершение в пользу и интересах представляемого им лица – ООО "Ремстройкомплект" действий, которые входили в его служебные полномочия", - сообщается на сайте прокуратуры республики.

Напомним, петербургская компания "Ремстройкомлект", отвечавшая за ремонт дорог в Карелии, находится в центре крупного коррупционного скандала. По версии следствия, владелец "Ремстройкомплекта" Игорь Чичин, а также бывший руководитель Управления автомобильных дорог республики Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов организовали преступную группу. Согласно данным следствия, в 2015-2017 годах Никтин и Новокшонов получали взятки от коммерческих предприятий за предоставление им необоснованных преференций при заключении, выполнении и оплате госконтрактов за работы по ремонту и строительству дорог в республики. Также, по версии следствия, Чичин давал взятки Никитину и Новокшонову за общее покровительство и обеспечение победы компании в конкурсах и последующее заключение компанией госконтрактов на выполнение работ по содержанию сети автодорог Карелии.

Никитин и Новокшонов признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием. Первый из них приговорен к восьми годам колонии строгого режима и 25 миллионам рублей штрафа. Второй – к четырем годам строгого режима и 22 миллионам рублей штрафа. Игорь Чичин не признает себя виновным. Он находится под стражей.