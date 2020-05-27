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Обсуждается инициатива о выплате пособий на детей до 17 лет

Новости. Общество
09:19, 28 Мая 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Уполномоченный по правам ребенка в России направила в правительство предложение о поддержке семей с детьми до 17 лет.

Об этом заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

"Мы направили еще одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ… А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно", – сказала Кузнецова.

Какие сейчас положены выплаты на детей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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