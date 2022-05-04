Обсуждается возможность возвращения McDonald's в Россию под другим брендом

Как отмечает один из собеседников, компания пока не приняла окончательного решения о возвращении на российский рынок. До марта 2022 года сеть развивала в стране около 800 заведений. «Компания намерена спасти уже вложенные в Россию средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — добавил собеседник.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, в свою очередь, отметил, что McDonald's уже создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому работа даже под новым брендом станет выгодной. Франчайзинг-партнеры американской сети в такой ситуации смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании, предположил он.