Обсуждается законопроект о льготах при поступлении в колледжи и техникумы

Госдума приступила к работе над законопроектом о праве на льготное поступление в колледжи и техникумы для 13 социально незащищенных категорий граждан.

Как сообщает ТАСС, такое право получат, в том числе военнослужащие и ветераны боевых действий.

Как отмечают авторы законопроекта, общедоступность среднего профобразования не распространяется на ряд профессий и специальностей, прием на обучение по ним осуществляется на основании вступительных испытаний.

Поэтому авторы законопроекта «предлагают предоставить преимущественное право на зачисление при успешном прохождении вступительных экзаменов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям — инвалидам I и II групп; гражданам до 20 лет с единственным родителем — инвалидом I группы и среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума; гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; детям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, Росгвардии и др., погибших при выполнении своих обязанностей; детям умерших Героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы».

Также льготы планируется предоставить «военнослужащим, которые проходят службу по контракту не менее трех лет и по призыву, если поступают на обучение по рекомендации командиров; инвалидам войны, участникам и ветеранам боевых действий; гражданам, принимавшим непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия; военнослужащим, выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и контртеррористической операции на Северном Кавказе», указывается в сообщении пресс-службы.