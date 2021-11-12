Обсуждаются варианты переименования QR-кодов, чтобы не раздражать народ

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил заменить слово «QR-код» на «иммунный паспорт».

Как сообщает РИА Новости, по его мнению, такое название наиболее точно передает смысл законопроектов о цифровых сертификатах для переболевших COVID-19 и вакцинированных, а также поможет снизить общественное раздражение.

«Я предлагаю, чтобы это был „иммунный паспорт“ как название. Смысл в том, чтобы у нас наконец было понятие — не просто вакцинированный человек, а человек, который имеет иммунитет. Появиться он может двумя способами — либо после болезни, либо после вакцинации… Мне кажется, что в законопроекте нужно заменить термин „QR-код“ на „иммунный паспорт“. Но иммунный паспорт реализовывать по системе QR-кодов, как цифровую платформу… Иммунный паспорт, соответственно, предоставляется человеку в виде QR-кода», — пояснил РИА Новости Леонов.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле и правительстве обсуждают возможность переименовать документы с QR-кодами, чтобы свести к минимуму использование этого понятия в публичном пространстве, поскольку оно, говорится в материале, вызывает негативную реакцию у многих граждан. С помощью социологических исследований тестируются разные варианты того, какое название могло бы использоваться в России для документа для привитых и переболевших официально граждан при введении ограничений, говорят источники РБК. В числе обсуждающихся вариантов, по словам двух собеседников РБК, — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.