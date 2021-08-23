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«Обучение в советских вузах было бесплатным: стать студентом за деньги было невозможно»

Новости. Общество
10:42, 25 Августа 2021
фото: © Фотоархив фотографа Бориса Семенова

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Как жители Карелии получали высшее образование при советской власти и что гарантировало, — в очередном обзоре авторской рубрики Армаса Машина «Как это было».

Наш постоянный автор Армас Машин посвятил очередную статью в рубрике "Как это было" теме получения высшего образования в советские годы. Он расказал, как поступал в Петрозаводский университет и как учился на "финском отделении", какие социальные гарантии были у студентов и выпускников.

"Обучение в советских вузах было бесплатным: если провалился на вступительном экзамене или не прошел по конкурсу, стать студентом за деньги было невозможно. Поступление и учеба определялись знаниями, способностями, бывало, везением, но не кошельком родителей.  

После вуза без работы в СССР никто не оставался, и все могли трудоустроиться по специальности. Существовало распределение — практика трудоустройства выпускников высших и средних специальных учебных заведений, обязательная на определённый срок, как для самого выпускника, так и для работодателя. Распределение гарантировало занятость молодых специалистов и социальные гарантии для них".

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-08-25 11:24:25
Уровень твоего диплома равнялся ценности грязных обоев. Кто продвигает эти бредовые писульки про "Совок"?
Гость
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