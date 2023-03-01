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Обучение водителей троллейбусов начнется в Петрозаводске в марте

Новости. Общество
11:19, 02 Марта 2023
фото: © Анна Иванцова / «Вечерняя Москва»

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Научиться водить троллейбус можно всего за шесть месяцев как мужчинам, так и женщинам в возрасте от 20 до 45 лет.

Открытый отбор в группу обучения «Водитель троллейбуса» с последующим трудоустройством проведут в Агентстве занятости населения Петрозаводска 9 марта с 10 до 12 часов. Пройти собеседование можно будет по адресу Кирова, 25, 1 этаж.

Соискатели, успешно прошедшие обучение, получат работу в муниципальном предприятии «Городской транспорт».

Предприятие «Городской транспорт» заявило 20 вакансий по профессии «Водитель троллейбуса». Научиться водить троллейбус можно за шесть месяцев как мужчинам, так и женщинам в возрасте от 20 до 45 лет. Для этого нужно иметь среднее профессиональное образование и хорошее здоровье.

Обучение пройдет в Петрозаводском автотранспортном техникуме, иногородним кандидатам будет предоставлено бесплатное общежитие, в период обучения гражданам сохраняется выплата пособия по безработице.

Заработная плата водителей третьего класса, который присваивается после обучения, составляет 40 тыс. рублей в месяц (в т. ч. НДФЛ), есть перспектива роста.

Кроме повышения зарплаты, водителям положен отпуск 60 календарных дней. На предприятии работает профсоюз, у водителей есть право на льготную пенсию. Работа у водителя троллейбуса сменная. Первая смена начинается в 6 часов утра, вторая смена заканчивается в 23 часа. На предприятии организован дежурный транспорт. Автобус привозит сотрудников на работу в первую смену, после вечерней смены развозит работников по домам.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 59-26-03.

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