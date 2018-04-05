Обвиненный в педофилии майор полиции подавлен и надеется на домашний арест

Адвокаты майора полиции, арестованного по обвинению в педофилии в Карелии, направили в суд ходатайство о замене содержания под стражей на домашний арест.

По сведениям деловой интернет-газеты "Вести Карелии", рассмотрение ходатайства защиты намечено в Верховном суде республики на 6 апреля.

Напомним, 34-летний майор обвиняется по ч.4 ст. 132 УК "Насильственные действия сексуального характера (мужеложство) в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Сейчас он содержится в камере ПФРСИ (помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора) петрозаводской колонии №9 строгого режима. По неофициальной информации, майор крайне подавлен и надеется на домашний арест.

Вместе с тем, как пишет издание, в деле обвиняемого в педофилии майора могут появиться новые потерпевшие.

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