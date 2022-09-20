Обвинивший в «чернухе» председателя Союза журналистов Карелии сайт оказался фейковым

Интернет-издание «Новый взгляд», опубликовавшее донос на Георгия Чентемирова, не зарегистрировано как СМИ.

В середине сентября карельская блогосфера была атакована серией материалов, целью которых было очернительство Георгия Чентемирова – известного в республике репортера, председателя регионального Союза журналистов.

Первоначально материал, «разоблачающий» Георгия, появился на некоем портале «Новый взгляд», которые некоторыми СМИ упорно именовался федеральным. «МК в Карелии» попытался выяснить, кто стоит за публикацией и опубликовал результаты своего мини-расследования.

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Ранее сообщалось, что председатель Союза журналистов Карелии покинул Россию вместе с семьей.