Обвиняемого в даче взятки директора регоператора по вывозу мусора в Карелии Новикова оставили за решеткой до апреля

Суд Петрозаводска еще на два месяца, до 26 апреля, продлил срок ареста директора ООО «Карельский экологический оператор» по вывозу мусора в республике Ивана Новикова, обвиняемого в даче взятки.

Судья Петрозаводского городского суда Мария Виссарионова удовлетворила ходатайство следователя по особо важным делам Следкома Карелии Александра Брюханова о продлении ареста директора ООО «Карельский экологический оператор» (ранее ООО «Автоспецтранс») Ивана Новикова до 26 апреля включительно.

Адвокат Новикова Андрей Закатов просил для него домашний арест. Однако представитель республиканской прокуратуры Максим Геньба поддержал ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Ивана Новикова, что и было сделано.

Как ранее мы сообщали, задержанного 27 декабря Ивана Новикова на следующий день судья Олег Грабчук арестовал до 26 февраля. Напомним, что он обвиняется в даче взятки в крупном размере — 200 тысяч рублей, сотруднику ЕИРЦ (Единого информационно-расчетного центра) РК, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, представляющих коммерческую тайну. Аналогичное обвинение предъявлено и выступившему в роли посредника подчиненному Новикова — работнику ООО «Карельский экологический оператор». Получатель денег — сотрудник ЕИРЦ, проходит по делу свидетелем.