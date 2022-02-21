890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Российские миллиардеры обеднели на 32 млрд долларов 5
23.02.2022 19:30
Взрыв газа произошел в жилом доме Петрозаводска: один человек пострадал 8
Сегодня 09:45
Финляндия вернулась к вопросу о вступлении в НАТО 12
Сегодня 09:56

Обвиняемого в даче взятки директора регоператора по вывозу мусора в Карелии Новикова оставили за решеткой до апреля

Новости. Общество
16:10, 24 Февраля 2022
фото: © ООО «Автоспецтранс»

Новости партнеров

Суд Петрозаводска еще на два месяца, до 26 апреля, продлил срок ареста директора ООО «Карельский экологический оператор» по вывозу мусора в республике Ивана Новикова, обвиняемого в даче взятки.

Судья Петрозаводского городского суда Мария Виссарионова удовлетворила ходатайство следователя по особо важным делам Следкома Карелии Александра Брюханова о продлении ареста директора ООО «Карельский экологический оператор» (ранее ООО «Автоспецтранс») Ивана Новикова до 26 апреля включительно.

Адвокат Новикова Андрей Закатов просил для него домашний арест. Однако представитель республиканской прокуратуры Максим Геньба поддержал ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Ивана Новикова, что и было сделано.

Как ранее мы сообщали, задержанного 27 декабря Ивана Новикова на следующий день судья Олег Грабчук арестовал до 26 февраля. Напомним, что он обвиняется в даче взятки в крупном размере — 200 тысяч рублей, сотруднику ЕИРЦ (Единого информационно-расчетного центра) РК, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и в незаконном получении сведений, представляющих коммерческую тайну. Аналогичное обвинение предъявлено и выступившему в роли посредника подчиненному Новикова — работнику ООО «Карельский экологический оператор». Получатель денег — сотрудник ЕИРЦ, проходит по делу свидетелем.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

22.02.2022 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 10
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 13
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»