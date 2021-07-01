Реклама
Прислать новость
Опубликован список оборудования, которое нельзя ставить на автомобили с 1 июля 2
01.07.2021 16:51
Жителей Петрозаводска начнут массово проверять в общественном транспорте 13
Сегодня 08:05
Выскочившая из воды акула откусила ногу мужчине на парашюте (ВИДЕО) 3
01.07.2021 21:30
Мэрия потребовала снести руины в отдаленном районе Петрозаводска 1
Сегодня 07:25

Обвиняемого в мошенничестве экс-начальника МЧС Карелии Алексея Елисеева суд оставил за решеткой еще на два месяца

Новости. Общество
14:25, 02 Июля 2021
фото: © 10.mchs.gov.ru

В июне Невский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест бывшего начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева еще на два месяца, до конца августа.

Этот факт подтвердили в суде. Как ранее сообщала «Столица на Онего», задержанный 20 апреля сотрудниками правоохранительных органов города на Неве 43-летний Алексей Елисеев обвиняется в мошенничестве.

Напомним, что он руководил ГУ МЧС по Республике Карелия с июня 2020 до апреля нынешнего года. 12 апреля Елисеев был освобожден от этой должности Указом президента Владимира Путина. А ранее он занимал пост руководителя ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 50 МЧС России в Санкт-Петербурге». Здесь, по версии правоохранительных органов Санкт-Петербурга, Елисеев и допустил нарушение закона.

Как сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на данные следствия, бывший руководитель спецуправления ФПС Елисеев требовал от подчиненных сотрудников писать рапорты об оказании дополнительной материальной помощи, сообщая в них ложные сведения о перенесенных ими заболеваниях, либо понесенных убытках. А после получения соответствующих денежных выплат возвращать ему половину от этих сумм.

Ранее «Столица на Онего» также сообщала, что новым руководителем МЧС Карелии стал уроженец ГДР, генерал-майор внутренней службы Владимир Бирючков, по нашим данным, дорабатывающий последние дни первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области. По полученной нами в МЧС Карелии информации, Владимир Бирючков приедет в Петрозаводск, возможно, до конца этого месяца. Сейчас ВРИО начальника является заместитель Андрей Нюганен.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-02 15:41:23
Какой народ, такие и правители.
Мы сами не лучше, чем они.
С какого испугу,
они должны быть лучше нас?
Они одни из нас.
Чудес не бывает. К. Костырев
Изя
2021-07-02 15:33:47
Так это обычное для руководящих чинуш дело . надо же на что то " кормить" вышестоящих начальников .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»