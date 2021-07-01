Обвиняемого в мошенничестве экс-начальника МЧС Карелии Алексея Елисеева суд оставил за решеткой еще на два месяца

В июне Невский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест бывшего начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева еще на два месяца, до конца августа.

Этот факт подтвердили в суде. Как ранее сообщала «Столица на Онего», задержанный 20 апреля сотрудниками правоохранительных органов города на Неве 43-летний Алексей Елисеев обвиняется в мошенничестве.

Напомним, что он руководил ГУ МЧС по Республике Карелия с июня 2020 до апреля нынешнего года. 12 апреля Елисеев был освобожден от этой должности Указом президента Владимира Путина. А ранее он занимал пост руководителя ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 50 МЧС России в Санкт-Петербурге». Здесь, по версии правоохранительных органов Санкт-Петербурга, Елисеев и допустил нарушение закона.

Как сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на данные следствия, бывший руководитель спецуправления ФПС Елисеев требовал от подчиненных сотрудников писать рапорты об оказании дополнительной материальной помощи, сообщая в них ложные сведения о перенесенных ими заболеваниях, либо понесенных убытках. А после получения соответствующих денежных выплат возвращать ему половину от этих сумм.

Ранее «Столица на Онего» также сообщала, что новым руководителем МЧС Карелии стал уроженец ГДР, генерал-майор внутренней службы Владимир Бирючков, по нашим данным, дорабатывающий последние дни первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области. По полученной нами в МЧС Карелии информации, Владимир Бирючков приедет в Петрозаводск, возможно, до конца этого месяца. Сейчас ВРИО начальника является заместитель Андрей Нюганен.