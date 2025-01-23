Обвиняемого в получении взятки чиновника в Карелии на 2 месяца заключили под стражу

Суд по 25 марта заключил под стражу замминистра имущественных и земельных отношений, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

В Петрозаводском городском суде состоялось закрытое заседание, в ходе которого было рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 48-летнего обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Чиновнику предъявили обвинение в том, что с октября 2020 года по май 2022 года он, занимая должность замминистра имущественных и земельных отношений Карелии, получил взятку более 530 тысяч рублей от представителя санатория «Марциальные воды» за общее покровительство и решение вопросов в интересах указанной организации в виде бесплатного отдыха для него и его родственников.

Суд удовлетворил ходатайство следователя — обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 27 марта.

Напомним, в рамках уголовного дела ранее по местам службы и проживания замминистра были проведены обыски.