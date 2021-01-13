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Обвиняемого в получении взяток экс-главу Минтранса Карелии Кайдалова защищает Габриелян

Новости. Общество
16:48, 14 Января 2021
фото: © Столица на Онего
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Продолжается рассмотрение дела экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека.

Если раньше бывшего экс-главу Минтранса защищал только петрозаводский адвокат Андрей Закатов, то к настоящему времени к нему присоединились еще двое коллег из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это член президиума Международной коллегии адвокатов Зограб Габриелян и адвокат Сергей Веретенников. Как недавно сообщил нашему изданию Андрей Закатов, они завершают ознакомление с делом Алексея Кайдалова.

Как стало известно "Столице на Онего" от сотрудников прокуратуры, адвокат Зограб Габриелян не является родственником прокурора республики Карена Габриеляна. Они, по словам наших собеседников, "просто однофамильцы". При этом утверждать обвинительное заключение по коррупционному делу Кайдалова предстоит Карену Габриеляну.

Напомним, что теперь бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов и экс-замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек были задержаны 6 февраля 2020 года и спустя два дня арестованы. Оба обвиняются Следкомом республики по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова. При этом на денежных купюрах имелось заранее нанесенное на них оперативниками слово "взятка".

Кроме того, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из города на Неве дал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В сделанной им явке с повинной этот подрядчик сообщил, что из планируемых к передаче министру Кайдалову и замгендиректора Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся у нашего издания информации, они поделили пополам.

Уголовное дело в минувшем октябре заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Игоря Волчека 11 января начала рассматривать судья петрозаводского городского суда Наталья Федичева. Что касается арестованного до 6 февраля Алексея Кайдалова, то он, по имеющимся у "Столицы на Онего" данным, по-прежнему показаний не дает и вину не признает.

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