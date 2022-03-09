Обвиняемого в сексуальных преступлениях массажиста из Индии суд в Петрозаводске приговорил к 17 годам колонии строгого режима

В этом уголовном деле восемь потерпевших, в том числе несовершеннолетние девочки.

Коллегия из трех судей петрозаводского городского суда: Елены Голяевой (председательствующей), Татьяны Петиной и Эдуарда Новоселова приговорила обвиняемого в сексуальных преступлениях гражданина Индии к 17 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом гособвинитель, старший помощник прокурора карельской столицы Юлия Железова просила назначить подсудимому 20 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и, по имеющейся у «Столицы на Онего» информации, его обжаловали обе стороны: осужденный гражданин Индии, его адвокат и прокуратура.

Напомним, что следствие, которое провел следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Дюжилов, обвиняет гражданина Индии в различных преступлениях сексуального характера в отношении жительниц Карелии, включая петрозаводчанок и жительницу Кондопоги.

В этом уголовном деле 8 потерпевших. В их числе, по версии следствия, например, несовершеннолетняя девочка, которую, по данным следствия, подсудимый изнасиловал. Кроме того, ему вменяются в вину развратные действия в отношении двоих девочек-подростков, одной из которых еще не было 14-ти, а другой — 16 лет.

А также незаконные изготовление и оборот порнографических материалов. Как нам стало известно, по интернету гражданин Индии просил девочек присылать ему фото в стиле «ню», которые он размещал в своей группе «В контакте».

Как мы ранее рассказывали, гражданин Индии приехал в Петрозаводск несколько лет назад. Здесь он женился на местной женщине, у семейной пары есть четырехлетний сын. Чтобы его увидеть, ранее подсудимый на коленях просил суд хотя бы на три дня отпустить его под домашний арест, однако ему отказали. Тем более, что, по нашим данным, свою вину он не признает. Поскольку подсудимый плохо владеет русским языком, на суде ему предоставляются услуги переводчика с английского.

После приезда в Петрозаводск, гражданин Индии работал массажистом в одном из лечебно-оздоровительных учреждений Карелии и, судя по отзывам, считался хорошим специалистом. Однако около двух лет назад, после обращения некоторых потерпевших в правоохранительные органы, его задержали и арестовали. С тех пор шло следствие, проводились многочисленные экспертизы.

С представительницами прекрасного пола подсудимый, которого защищает опытный адвокат Юрий Мотылев, знакомился в интернете, при этом зачастую представлялся женским именем и старался изменять свой голос. Поскольку несовершеннолетним потерпевшим тяжело вспоминать прошлое, в суде были оглашены их показания во время предварительного следствия. А представляющие интересы дочерей родители на процессе попросили «надолго посадить» обвиняемого.

При этом, по имеющейся информации, супруга гражданина Индии, которую суд допустил к его защите, не верит в виновность мужа.