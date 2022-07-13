Обвиняемого в убийстве 26-летней девушки в Петрозаводске оставили за решеткой до осени

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве 26-летней Дианы, сообщили в городском суде Петрозаводска.

В субботу, 16 июля, Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 14 сентября включительно, ранее судимому мужчине, обвиняемому в совершении убийства 26-летней Дианы Ф., пропавшей в Петрозаводске 12 июля.

Ранее Петрозаводский суд информацию о мере пресечения не раскрывал.

Напомним, Диана Ф. 1996 года рождения пропала 12 июля в Петрозаводске. Правоохранителями был организован поиск пропавшей. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девушки.

По словам родственника Дианы, принимавшего участие в поиске, на съемной квартире, пропавшей на Карельском проспекте, были обнаружены многочисленные следы крови.

Подозреваемый в убийстве девушки задержан. Предположительно, это сосед девушки, который попал в объектив камеры наблюдения, когда выходил из подъезда с большими сумками, ранее замеченными в квартире Дианы.

Следственный комитет Карелии сообщил, что тело убитой было обнаружено 17 июля в Прионежском районе.