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Новости. Общество
11:43, 20 Июня 2018

Обвиняемого во взрыве газа на Пробной суд со второго раза отправил в колонию

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Городской суд Петрозаводска со второго раза отправил в колонию местного жителя Сергея Парфенова по делу о взрыве газа в доме на Пробной в 2015 году.

Напомним, в ноябре 2017 года Парфенов был оправдан судом, но Верховный суд республики отправил дело на новое рассмотрение.

Как сообщает прокуратура Карелии, приговором Петрозаводского городского суда Сергей Парфенов признан виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Установлено, что Парфенов в сентябре 2015 года выполнял работы по косметическому ремонту кухни одной из квартир дома №22 по ул. Пробной. Он демонтировал газовую плиту, после окончания ремонтных работ при обратном ее присоединении к общедомовому газопроводу не убедился в надежности газового шланга.

Действия Парфенова привели к перекручиванию газового шланга, ведущего от общедомового газопровода к газовой плите, при этом внутренняя трубка газового шланга потрескалась. В результате этого произошла утечка газа и образовалась газовоздушная смесь, достаточная для взрыва.

При попытке хозяйки квартиры зажечь огонь 19 сентября 2015 года произошел взрыв, вызвавший разрушения конструкций и возгорание в четырех квартирах, которые привели к гибели трех жителей дома.

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