Обвиняемому в педофилии карельскому общественнику продлили арест

Петрозаводский суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения общественнику Леониду Зябкину.
Петрозаводский суд 17 октября продлил арест Леониду Зябкину. Напомним, экс-член Общественной палаты Карелии обвиняется в развратных действиях, совершенных в отношении нескольких несовершеннолетних.
Судья Петрозаводского суда рассмотрела ходатайство следователя, который настаивал на продлении ареста общественника. Он останется в СИЗО до 20 января будущего года, сообщили «Столице на Онего» в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
Напомним, Леонид Зябкин задержан за развратные действия с тремя (на данный момент) подростками 2009 и 2010 годов рождения (14-15 лет). Все пострадавшие — жители Петрозаводска. Сами события произошли в августе 2024 года в Муезерском районе в отряде в ходе одной из экспедиций. Не сразу, а спустя какое-то время один из подростков рассказал родителям о случившемся. Те в свою очередь пообщались с другими родителями и в итоге написали заявление в правоохранительные органы.
С 1 сентября приостановлены его полномочия как члена Общественной палаты Карелии.