Обвиняемому в педофилии майору полиции грозят лишь принудительные работы

Юрисконсульт правового отдела МВД Карелии Андрей Ильин обвиняется в мужеложстве с подростком.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 34-летнего юрисконсульта правового отдела МВД республики Андрея Ильина. Следствие обвиняет его по ч.2 ст.134 УК РФ "Половое сношение (в данном случае, мужеложство) с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста".

Ранее Ильин обвинялся по ч.4 ст. 132 УК "Насильственные действия сексуального характера (мужеложство) в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". В уголовном деле на тот момент числился один потерпевший. Вину полицейский не признает.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый был отстранен от должности юрисконсульта приказом главы МВД Карелии.

Выпускник юридического факультета ПетрГУ Андрей Ильин последние годы работал инспектором по учету Госавтоинспекции республики, а в январе этого года перешел на службу в правовой отдел МВД, заняв должность юрисконсульта.

Уголовное дело поступило в Петрозаводский городской суд, где пояснили, что его рассмотрение заместитель председателя суда Марина Носова планирует начать 5 июля. Максимальное наказание по инкриминируемой статье, которое грозит майору полиции, принудительные работы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности.