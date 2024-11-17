Обвиняемому в смертельном ДТП жителю Петрозаводска суд продлил срок содержания под стражей

Петрозаводский городской суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в ДТП со смертельным исходом.

В Петрозаводском городском суде состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Петрозаводска, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в объединенной пресс-службе судов.



Петрозаводчанина обвиняют в том, что 27 июня текущего года при движении на машине по Лососинскому шоссе в Петрозаводске, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления автомобилем, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе 59-летнюю женщину, которая в тот же день скончалась в больнице от полученных травм. Совершив наезд, мужчина покинул место происшествия.



В понедельник, 18 ноября, подсудимому был продлен срок содержания под стражей по 06 мая 2025 года, сообщили в источнике и добавили, что судебное заседание для рассмотрения уголовного дела по существу назначено на 25 ноября.

Напомним, ранее суд заключил под стражу водителя авто, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске и уехавшего с места ДТП, по 28 августа, потом обвиняемому продлили срок содержания под стражей по 28 октября.

Скрывшегося с места ДТП нарушителя вскоре задержали сотрудники Госавтоинспекции. Дорожные полицейские установили, что петрозаводчанин ранее был судим и не имеет права управления автомобилем. Напомним, в момент аварии в машине находился его 3-летний ребенок.



Виновника аварии со смертельным исходом поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Ранее момент аварии попал на видео.