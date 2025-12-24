Обвиняемому в совершении смертельного ДТП петрозаводчанину продлили арест

22-летний петрозаводчанин, насмерть сбивший пешехода на переходе, останется под стражей.
Петрозаводский суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения 22-летнему мужчине. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Напомним, вечером 9 ноября на ул. Чапаева в Петрозаводске он, управляя автомобилем, сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
Суд ходатайство следователя удовлетворил. Обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 8 марта 2026 года.
