Обвиняемому во взятке главе Минсельхоза Карелии продлили срок ареста

Верховный суд республики оставил Владимира Лабинова под стражей.

В Верховном суде республики 9 октября продлили срок содержания под стражей главе Минсельхоза Карелии Владимиру Лабинову. Министр, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, останется под арестом до 14 ноября включительно. Об этом пишет «МК в Карелии».

Владимир Лабинов находится под стражей с 16 марта.

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