890x80
Реклама
Крупнейшее предприятие Карелии массово увольняет работников за пьянку 2
Сегодня 11:35
Нехватка дров для льготников в Карелии вскрыла проблему теневого бизнеса в лесозаготовках 5
21.01.2022 16:25

Обвиняемый по делу об оскорблении сотрудника ФСБ Карелии избежит наказания

Новости. Криминал
14:09, 22 Января 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего», архив

Новости партнеров

В Петрозаводске продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданского активиста и блогера Алексея Чеснокова, которому инкриминируется оскорбление представителя власти.

Пострадавшим по этому делу является следователь Управления ФСБ по Республике Карелия Алексей Репников.

По версии следствия, в соцсети был опубликован комментарий, который «содержал оскорбительную лексику в адрес следователя и угрозу совершения в отношении него насильственных действий».

Между тем срок давности по этому делу уже истек, и даже если суд признает блогера виновным, наказание ему не будет назначено.

Подробности читайте в статье «Свидетель своих дел «не считал».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

21.01.2022 15:27
Обществоведение
Свидетель своих дел «не считал» 3
На процессе в мировом суде Петрозаводска об оскорблении следователя ФСБ выступил бдительный гражданин из Москвы.
«Курган» для всех и каждого: какая судьба ждет любимое место спорта и отдыха жителей Петрозаводска 16
21.01.2022 15:26
Что люк открытый нам готовит
21.01.2022 10:05
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
21.01.2022 09:02
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января 1
20.01.2022 10:47
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 6
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 4
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 29
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»