Обвиняемый по делу об оскорблении сотрудника ФСБ Карелии избежит наказания

В Петрозаводске продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданского активиста и блогера Алексея Чеснокова, которому инкриминируется оскорбление представителя власти.
Пострадавшим по этому делу является следователь Управления ФСБ по Республике Карелия Алексей Репников.
По версии следствия, в соцсети был опубликован комментарий, который «содержал оскорбительную лексику в адрес следователя и угрозу совершения в отношении него насильственных действий».
Между тем срок давности по этому делу уже истек, и даже если суд признает блогера виновным, наказание ему не будет назначено.
Подробности читайте в статье «Свидетель своих дел «не считал».
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