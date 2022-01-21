Обвиняемый по делу об оскорблении сотрудника ФСБ Карелии избежит наказания

В Петрозаводске продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданского активиста и блогера Алексея Чеснокова, которому инкриминируется оскорбление представителя власти.

Пострадавшим по этому делу является следователь Управления ФСБ по Республике Карелия Алексей Репников.

По версии следствия, в соцсети был опубликован комментарий, который «содержал оскорбительную лексику в адрес следователя и угрозу совершения в отношении него насильственных действий».

Между тем срок давности по этому делу уже истек, и даже если суд признает блогера виновным, наказание ему не будет назначено.

Подробности читайте в статье «Свидетель своих дел «не считал».