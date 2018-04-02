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Новости. Общество
10:11, 02 Апреля 2018

Обвиняемый в педофилии Дмитриев 1,5 года пытается узнать, кто написал на него анонимку

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Глава правозащитной организации "Мемориал" в Карелии Юрий Дмитриев не знает, кто написал на него донос, после которого возбудили уголовное дело о педофилии.

"Сам до сих пор не могу понять. На следствии и в суде мне только показывали анонимку, написанную от руки явно женским почерком, и все. Кто ее писал, сама ли та женщина придумала или те, кто организовал процесс, попросили ее «помочь» — не знаю. Мой адвокат и я, мы уже почти полтора года бьемся над этой загадкой, но судья категорически отказывалась расследовать историю происхождения анонимки", - сказал Юрий Дмитриев в интервью New Times.

По его словам, судья Марина Носова, которая рассматривает уголовное дело, отказ раскрывать имя автора анонимки объясняла защитой свидетелей.

"Имеет право. Но тогда вопрос к следствию и прокуратуре — почему они поверили анонимке и на ее основе возбудили дело?" – отметил Дмитриев.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям. Приговор планирует огласить 3 апреля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Orava
2018-04-02 12:35:57
имя стукача в студию?
David
2018-04-02 12:08:27
Было бы желание, а посадить можно любого?
однозначно
2018-04-02 11:14:05
Все изложенные там факты полностью подтвердились. Претензии к качеству есть?
Гость
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