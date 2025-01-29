Обвиняемый в Петрозаводске усугубил вину, разорвав процессуальные документы

фото: © Кадр из фильма «Том на ферме»

Молодой человек разорвал материалы уголовного дела, но заработал лишь дополнительный штраф.

Житель Петрозаводска был осужден за воспрепятствование производству предварительного расследования, сообщили на сайте городского суда.

Ранее судимый 26-летний петрозаводчанин проходил обвиняемым по уголовному делу, возбуждённо по факту применения насилия и угрозы применения насилия в отношении представителя власти, и был заключён под стражу.

Во время ознакомления с материалами дела в мае 2024 года молодой человек в следственном изоляторе разорвал процессуальные документы, находящиеся в одном из томов, и уничтожил ряд доказательств.

За это суд назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Материалы уголовного дела были восстановлены и направлены в суд.