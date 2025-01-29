здоровье работа экология
реклама на сайте
Епископ Костомукшский и Кемский получил награду из рук патриарха Кирилла
29.01.2025 11:15
Известный карельский фотограф запечатлел красоту Ялгубы
23.01.2025 09:04

Обвиняемый в Петрозаводске усугубил вину, разорвав процессуальные документы

Новости. Криминал
13:30, 30 Января 2025
фото: © Кадр из фильма «Том на ферме»

Новости партнеров

Молодой человек разорвал материалы уголовного дела, но заработал лишь дополнительный штраф.

Житель Петрозаводска был осужден за воспрепятствование производству предварительного расследования, сообщили на сайте городского суда.

Ранее судимый 26-летний петрозаводчанин проходил обвиняемым по уголовному делу, возбуждённо по факту применения насилия и угрозы применения насилия в отношении представителя власти, и был заключён под стражу.

Во время ознакомления с материалами дела в мае 2024 года молодой человек в следственном изоляторе разорвал процессуальные документы, находящиеся в одном из томов, и уничтожил ряд доказательств.

За это суд назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Материалы уголовного дела были восстановлены и направлены в суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2025, 08:20
Пенсионеры получат доплату к пенсии в феврале: индексация составит 9,5%
28.01.2025, 22:00
В Финляндии выросли масштабы вырубки лесов после введения антироссийских санкций
24.01.2025, 13:40
Улетная рыбалка: житель Карелии поделился фотографией улова на озере
23.01.2025, 22:00
В Финляндии ради экономии начали строить резервуары для горячей воды
27.01.2025, 10:50
Археологи определят, есть ли под землей на площади Кирова в Петрозаводске объект культурного наследия
23.01.2025, 11:00
Жутковатое явление произошло на Солнце 22 января

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.