Обвиняемый в преступлении житель Петрозаводска скрылся от суда

Полиция Петрозаводска объявила в розыск скрывшегося от суда обвиняемого в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска разыскивают Константина П. 1998 года рождения. Разыскиваемый обвиняется в краже. На данный момент он скрывается от суда.

Приметы: на вид 20-25 тел, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие, носит бородку.

Всех, располагающий сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по номеру телефона: 8 953 534 25 72, 8 8142 739 240.

Конфиденциальность гарантируется.