Обвиняемый в жестоком убийстве Дианы Фроловой житель Петрозаводска частично признал вину

В прокуратуре республики утвердили обвинительное заключение по резонансному делу об убийстве молодой девушки, Василию Петрову грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, зампрокурора республики Дмитрий Гаррес утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве Дианы Фроловой в отношении 51-летнего петрозаводчанина.

По версии следствия, мужчина изнасиловал девушку у нее в квартире, а затем убил ударом ножа в сердце. Чуть позже, пытаясь скрыть улики, он уничтожил телефон и смарт-часы потерпевшей, расчленил ее тело и отвез его в болото возле деревни Машезеро Прионежского района.

Мужчина частично признал вину в совершении преступлений. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Республики Карелия.

В случае признания его виновным в его действиях будет установлен опасный рецидив преступлений, за что предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Напомним, Диана Фролова пропала в Петрозаводске 12 июля 2022 года. В ее квартире на Карельском проспекте были обнаружены следы крови. Друзья девушки и волонтеры самостоятельно искали Диану, останки которой позже были обнаружены в лесу возле деревни Машезеро.

Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 50-летний житель карельской столицы Василий Петров. Ранее он шесть раз был судим, в том числе за сексуальное насилие, грабеж и другие преступления, и жил с матерью по соседству с квартирой, которую снимала Диана. Мужчина попал на камеры наблюдения, выходя из подъезда с вещами убитой. Петрову было предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании. Сам он вину не признавал, эксперты признали его вменяемым.