Обвиняемый в жестоком убийстве Дианы Фроловой житель Петрозаводска попросил суда с участием присяжных

В Верховный суд Карелии поступило уголовное дело по обвинению Василия Петрова в убийстве с изнасилованием.

В Верховный суд Карелии поступило уголовное дело по обвинению жителя Петрозаводска. Он обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса, в числе которых — убийство, изнасилование, уничтожение имущества, сообщили в судебной инстанции.

Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

В настоящее время решается вопрос о проведении предварительного слушания, которое пройдет в закрытом режиме.

Ранее обвиняемый в жестоком убийстве Дианы Фроловой житель Петрозаводска частично признал вину.

Напомним, Диана Фролова пропала в Петрозаводске 12 июля 2022 года. В ее квартире на Карельском проспекте были обнаружены следы крови. Друзья девушки и волонтеры самостоятельно искали Диану, останки которой позже были обнаружены в лесу возле деревни Машезеро. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 50-летний житель карельской столицы Василий Петров. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании. Сам мужчина вину не признавал, эксперты признали его вменяемым.