Обвиняемый во взяточничестве Косарев решил учиться на медика

Подсудимый по делу о взятках экс-глава комитета госимущества Карелии Денис Косарев поступил на первый курс медицинского колледжа.

Об этом он в пятницу рассказал во время заседания в Петрозаводском городском суде, где в особом порядке повторно рассматривается дело о получении взяток.

Отвечая на вопросы суда, 41-летний Денис Косарев сказал, что в настоящее время безработный, является студентом I курса медицинского колледжа. Его адвокат предоставил характеристику на подзащитного, выданную в учебном заведении.

Напомним, судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов в сентябре приговорил экс-чиновника к 5 годам условного заключения и 5 млн рублей штрафа за взятки.

Верховный суд Карелии в ноябре отменил решение первой инстанции и отправил уголовное дело на пересмотр. Теперь процесс ведет судья Александр Мерков.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, Косареву совместно с его заместителем инкриминировалось хищение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты за 2016 год руководителю Фонда госимущества Карелии Григорию Шадрину.