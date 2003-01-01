«Обычно ремонт занимает до двух часов»: в ОРЭС Петрозаводска рассказали, когда ожидать устранения последствий аварии

Уже сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения Кукковки, Зареки и Голиковки.
На восстановление электроснабжения улиц Петрозаводска может потребоваться до двух часов, сообщили «Столице на Онего» в ОРЭС города.
— Обычно ремонт занимает до двух часов. Конечно, свет могут дать и раньше. Специалисты работают на месте аварии, делают всё возможное, чтобы быстрее запитать потребителей, — рассказали в пресс-службе компании.
Там также добавили, что одной из вероятных причин аварии стали проблемы на кабельной линии.
— Сейчас ведётся много земельных работ, вчера и сегодня строители порвали нам кабельную линию. Это, возможно, её последствия, — отметили в организации.
Напомним, сегодня вечером на улицах Зареки, Кукковки и Голиковки отключили электричество. По информации ЕДДС города, причиной происшествия стала авария на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».